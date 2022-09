‘Damares é uma seita’, diz Arruda, sobre ex-ministra que concorre contra sua mulher

Damares diz estar muito animada com a própria campanha. E afirma que espera que Arruda tenha se referido a seita no sentido de ser capaz

Juliana Braga

Brasília, DF

O ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda (PL) disse ao Painel, da Folha de S.Paulo, que a ex-ministra da Mulher Damares Alves (Republicanos-DF) “é uma seita”.

Damares concorre à única vaga disponível no Senado do Distrito Federal deste ano com a mulher de Arruda, a também ex-ministra do presidente Jair Bolsonaro (PL) Flávia Arruda (PL).

Arruda concorre a mandato de deputado federal. Ele diz que está otimista com suas perspectivas nas urnas, mas acrescentou não estar tão certo sobre a eleição da mulher. “A Flávia corre risco. Damares é uma seita”.

Damares e Flávia acabaram polarizando a disputa após a tentativa de um acordo entre os aliados de Bolsonaro ser frustrada. Nenhuma das duas quis abrir mão da corrida ao Senado.

Damares, pastora evangélica, concorre de forma avulsa, mas com apoio da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Já Flávia integra a chapa do candidato à reeleição e favorito nas pesquisas, governador Ibaneis Rocha (MDB).

Na última pesquisa para o Senado divulgada pelo Ipec, em 6 de setembro e encomendada pela TV Globo, Flávia aparecia estagnada, com 31% das intenções de voto, enquanto Damares crescia três pontos percentuais e alcançava 19%.

Procurada, Damares diz estar muito animada com a própria campanha. E afirma que espera que Arruda tenha se referido a seita no sentido de ser capaz de despertar paixões.

“Espero que não seja nesse sentido de que o povo da direita é fanático. E não é que a direita seja uma seita, é que a direita não aceita mais tanta corrupção”, disse, fazendo um trocadilho com a sonoridade da palavra.