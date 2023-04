Os casos investigados envolvem a gestão da companhia e o possível pagamento de R$ 8 milhões por obras nunca iniciadas

O presidente e o vice-presidente do Republicanos no Distrito Federal, os irmãos Wanderley e Egmar Tavares, respectivamente, devem ser convocados para depor na Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal de Goiânia (GO).

A comissão investiga suspeitas de corrupção na Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg), onde os irmãos são alvo. Os Tavares são considerados muito influentes no governo do prefeito Rogério Cruz, também do Republicanos.

Em nota, Wanderley nega qualquer envolvimento com a Comurg e afirma que a Polícia Civil e o Ministério Público devem ser os responsáveis pelas investigações sobre o caso.