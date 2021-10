CPI: TCU prometeu identificar irregularidade de hospitais do RJ, diz Costa

A cúpula da CPI chegou ao TCU nesta manhã, por volta das 10h20, para um encontro com a presidente do órgão, Ana Arraes

Seguindo a agenda para tentar dar continuidade às investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid sobre ações e omissões do governo de Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia, o senador titular do colegiado Humberto Costa (PT-PE) afirmou que o ministro Bruno Dantas, vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), “prometeu” investigar as irregularidades dos hospitais federais do Rio de Janeiro.

“Saímos do TCU com a promessa do ministro Bruno Dantas de que a Corte identificará nome e CPF do ‘dono’ dos hospitais federais do Rio”, anunciou o senador, em publicação no Twitter, nesta quinta-feira (28). Segundo ele, no próximo dia 11, o colegiado irá entregar o relatório para o Ministério Público Federal (MPF) do Rio de Janeiro. “Queremos saber quem manda na rede federal, onde até milícias operam. Algum palpite?”, declarou o senador.

A cúpula da CPI chegou ao TCU nesta manhã, por volta das 10h20, para um encontro com a presidente do órgão, Ana Arraes. Pelas fotos publicadas nas redes sociais, também estavam presentes o presidente do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM), o vice, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o relator, Renan Calheiros (MDB-AL).

Estadão Conteúdo