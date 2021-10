CPI pede cópia de boletim de ocorrência registrado por ‘Capitã Cloroquina’ contra chefe de gabinete de Queiroga

Ela teria argumentado no boletim de ocorrência que foi ameaçada pelo chefe de gabinete do ministro Marcelo Queiroga, João Araújo Júnior

Os senadores da CPI da Covid aprovaram requerimento que pede à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal uma cópia do boletim de ocorrência registrado pela secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como “Capitã Cloroquina”.

Ela teria argumentado no boletim de ocorrência que foi ameaçada pelo chefe de gabinete do ministro Marcelo Queiroga, João Lopes de Araújo Júnior.

“Há requerimento também que faço para que seja requisitado à Polícia Civil do Distrito Federal cópia do boletim de ocorrência apresentado pela senhora Mayra Pinheiro contra o senhor João Lopes de Araújo Júnior, chefe de gabinete do Ministério da Saúde. Não temos nada a ver se tiver alguma relação privada. Tem tudo a ver se ocorreu no âmbito do Ministério da Saúde e no âmbito de conflitos internos do Ministério da Saúde que prejudicam o combate à pandemia no país”, afirmou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

O senador Humberto Costa (PT-PE) levantou a hipótese de que as denúncias e ameaças estariam ligadas a uma disputa dentro do Ministério da Saúde, pelo cargo de Queiroga.