CPI ouve Marcos Tolentino nesta quarta (1º). Saiba o que esperar

Amigo pessoal de Ricardo Barros, Tolentino é tido como sócio oculto de empresa que atuou no Caso Covaxin. Depoimento está marcado para às 9h30

A CPI da Covid ouve nesta quarta-feira (1º) o empresário Marcos Tolentino. Ele é tido como um sócio oculto da FIB Bank, empresa que ofereceu carta de fiança à Precisa Medicamentos para fechamento de acordo de compra da vacina Covaxin com o Ministério da Saúde.

Devido às suspeitas de irregularidades neste contrato, como o alto valor (R$ 1,8 milhão), a existência de um intermediário (a Precisa) e o fato de outra empresa, a Madison Biotech, aparecer como recebedora dos valores, a CPI passou, há meses, a investigar o caso. O Ministério acabou suspendendo a aquisição. Desta forma, espera-se que Tolentino responda perguntas relacionadas ao tema.

Tolentino também deve ser perguntado sobre a FIB Bank em si, da qual é tida como sócio oculto. Na semana passada, a CPI recebeu Roberto Ramos Júnior, que se diz presidente da empresa, mas soube repassar poucas informações aos senadores. Cabe salientar que, apesar do nome, a FIB não é um banco e não tem autorização do Banco Central para atuar como tal.

Outra questão que deve gerar perguntas a Tolentino é a relação de amizade com o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo Bolsonaro. Barros é apontado pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL) como comandante do maior “esquema de roubalheira” visto no Ministério da Saúde. O senador espera que o líder do governo seja responsabilizado pelas fraudes das quais é acusado. Barros nega os crimes.

Registra-se ainda que Tolentino é dono de uma emissora de televisão, a Rede Brasil. Os senadores podem elaborar perguntas relacionadas à veiculação de informações sobre a covid-19 no canal, bem como os rendimentos da empresa.

O depoimento está marcado para às 9h30. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo (STF), concedeu a Tolentino o direito de ficar em silêncio.