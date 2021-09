CPI ouve empresário apontado como financiador de fake news

Otávio Fakhoury teria financiado canais como Instituto Força Brasil, Terça Livre e Brasil Paralelo, disseminadores de notícias falsas

A CPI da Covid ouve nesta quinta-feira (30) o empresário Otávio Oscar Fakhoury, acusado de financiar a produção e disseminação de notícias falsas sobre a pandemia. Fakhoury é investigado no inquérito das Fake News, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF).

O empresário comparecerá à CPI a pedido do vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Segundo Randolfe, Otávio Fakhoury “foi identificado como o maior financiador de disseminação de notícias falsas” produzidas por sites como Instituto Força Brasil, Terça Livre e Brasil Paralelo. “Esses canais estimularam o uso de tratamento precoce sem eficácia comprovada, aglomeração e diversas outras fake news sobre a pandemia”, justifica o senador.

Fakhoury entrou na mira da CPI em agosto, quando os senadores aprovaram a quebra dos sigilos bancário, telefônico, telemático no período de abril de 2020 até então, bem como o sigilo fiscal do empresário de 2018 para cá. Os senadores já receberam documentos da Receita Federal, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e dos bancos Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco, Santander e Paypal a respeito do empresário.

O depoimento está marcado para às 10h.