CPI da Pandemia deve convocar integrantes de suposto gabinete paralelo

A CPI da Pandemia deve votar, nesta terça-feira (8), requerimentos para aprovar ou não a convocação de integrantes de um suposto gabinete paralelo que estaria aconselhando o presidente Jair Bolsonaro. Estão na mira da CPI o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) e o médico Paolo Zanotto.

Em setembro de 2020, Terra e Zanotto participaram de um encontro no Palácio do Planalto em que o “gabinete paralelo” defendeu o uso de cloroquina como tratamento contra a covid-19 e pôs em dúvida a eficácia das vacinas contra o coronavírus.

Além dos depoimentos, a CPI da Pandemia pode quebrar os sigilos telefônico e telemático de dois supostos integrantes do “gabinete paralelo”: o empresário Carlos Wizard e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente da República. Os requerimentos são do senador Alessandro Vieira.

De acordo com o parlamentar, Wizard deve ser ouvido para esclarecer a suspeita de que seria um dos financiadores do “ministério paralelo da saúde”. O parlamentar quer apurar ainda se “houve acréscimo no patrimônio” de Carlos Bolsonaro, que — segundo Alessandro Vieira — foi “chamado a participar e opinar em decisões que devem ser tomadas pelo governo federal”.

Na terça, ainda será ouvido novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Será a segunda vez que Queiroga comparece à CPI. Na primeira, senadores consideraram que ele faltou com a verdade em algumas respostas.