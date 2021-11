CPI da Covid: 54% dizem que comissão não serviu para nada

Apenas 25% dos bolsonaristas consideraram que a investigação se fez útil e 59% disseram que ela não serviu de nada

Cerca de 54% dos brasileiros acreditam que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 não serviu para nada contra os 29% que a acharam útil. Os dados são de pesquisa realizada pela Quaest e Genial Investimetos.

Além da questão principal de resultados da comissão, a pesquisa também dividiu os entrevistados entre opiniões políticas. Apenas 25% dos bolsonaristas consideraram que a investigação se fez útil e 59% disseram que ela não serviu de nada.

Para os anti-bolsonaro, o número dos que consideram que a comissão teve resultados está em 32% e os que não acreditam está em 52%.

O maior número de pessoas que acreditam que a CPI teve resultados são aqueles que votarão no ex-presidente Lula ano que vem, chegando a 33% dos resultados.

A porcentagem diminui para 30% entre os que provavelmente escolherão a terceira via e 22% entre os bolsonaristas.

A CPI da Covid foi finalizada no último mês, onde foi investigado como o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seu governo conduziram a pandemia de covid-19 no Brasil. No relatório final, aprovado no último dia 26, a comissão parlamentar pediu indiciamento de 78 pessoas, incluindo o presidente, e duas empresas.