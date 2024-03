Coronel Cid presta novo depoimento à PF

Esse esforço visa aprofundar a compreensão dos planos e ações orquestradas nos bastidores por figuras ligadas ao governo anterior

A Polícia Federal busca em novo depoimento do tenente-coronel Mauro Cid nesta segunda (11), preencher as lacunas remanescentes nas investigações sobre as tentativas de golpe de Estado e a operação de uma “Abin paralela”. Esse esforço visa aprofundar a compreensão dos planos e ações orquestradas nos bastidores por figuras ligadas ao governo anterior, incluindo a participação e o conhecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre essas atividades.

O foco específico nas mensagens trocadas e nos documentos encontrados aponta para a tentativa de mapear a rede de comunicações entre os envolvidos e detalhar a cronologia dos eventos planejados ou discutidos. A confirmação por parte de ex-comandantes das Forças Armadas sobre reuniões que tratavam da elaboração de minutas para um golpe de Estado adiciona gravidade e urgência à investigação, pressionando os investigadores a esclarecer o quanto antes essas questões.

O contexto das declarações anteriores de Cid, especialmente sua omissão sobre o envolvimento direto de Bolsonaro na conspiração, coloca o depoimento atual como um momento potencialmente revelador. A expectativa é que ele possa oferecer novos insights sobre o papel de Bolsonaro e de outros atores nas tentativas de subverter o processo democrático brasileiro. O advogado de Cid afirma que o militar está “tranquilo” e disposto a colaborar, o que pode indicar a possibilidade de revelações importantes ou a confirmação de informações já conhecidas.

Esse movimento da PF é parte de uma investigação mais ampla sobre os esforços para impedir a transição de poder de forma democrática no Brasil, destacando a seriedade com que as autoridades estão tratando as ameaças à ordem constitucional do país.