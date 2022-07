Convenção de Bolsonaro terá referência a número de seu partido até no horário

A aposta é com isso reduzir a distância do presidente para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas eleitorais

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A convenção que oficializará a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição, no dia 24 de julho, será repleta de simbolismos.

O ginásio do Maracanãzinho, no Rio, foi escolhido como local para fazer relação com vitórias esportivas do Brasil. Além disso, o evento começará às 11h22, em referência ao número do PL, 22.

Bolsonaro buscará no evento fazer uma defesa das ações de seu mandato, especialmente a fixação de um teto de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para os combustíveis e a ampliação do Auxílio Brasil.

A aposta é com isso reduzir a distância do presidente para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas eleitorais.