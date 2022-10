Contrários à vitória de Lula fecham trecho de BR em Cuiabá

De acordo com a assessoria da PRF, não há informações de nenhum ato de violência. Uma equipe está nos locais tentando liberar a pista

Pablo Rodrigo

Inconformados com a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL), dezenas de moradores do município de Sorrio (450 km ao norte de Cuiabá), fecharam trecho da BR-163.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram eleitores alegando que houve fraude nas eleições e que o presidente Bolsonaro sofreu um golpe. Ainda não há informações se forças de segurança estão no local.

Também há bloqueio na BR163 no município de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá).

De acordo com a assessoria da PRF (Polícia Rodoviária Federal), não há informações de nenhum ato de violência. Uma equipe está nos locais tentando liberar a pista.