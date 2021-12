Consulta pública sobre vacinação de crianças atinge limite de respostas após menos de 3 h no ar

Dentre as perguntas da pasta, há uma em que questiona se o internauta concorda com a vacinação desta faixa etária

Marianna Holanda

Brasília, DF

A consulta pública do Ministério da Saúde sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 já não aceita mais respostas, após menos de três horas no ar, nesta sexta-feira (24).

É possível preencher o cadastro e responder às 19 questões, mas não enviá-las. O sistema do ministério dá a seguinte mensagem: “O número máximo de pessoas já respondeu a este formulário”.

Dentre as perguntas da pasta, há uma em que questiona se o internauta concorda com a vacinação desta faixa etária. Em outras, se concorda com a proposta da Saúde, anunciada na quinta-feira (24) pelo ministro Marcelo Queiroga, de exigir termo de consentimento dos pais e uma prescrição médica para a imunização das crianças.

A Folha de S.Paulo questionou o Ministério da Saúde sobre o fechamento da consulta pública na manhã desta sexta (24), mas a pasta ainda não se pronunciou.