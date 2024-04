Consórcio Banco Central realiza encontro com governos estaduais nesta terça (23)

O Consórcio Brasil Central reunirá o governador Ronaldo Caiado (Goiás), atual presidente do Consórcio Brasil Central, o governador Mauro Mendes (Mato Grosso), o governador Wanderlei Barbosa (Tocantins), a vice-governadora Celina Leão (DF) e o vice-governador José Carlos Barbosa (MS). também estarão presentes o secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, delegado Mauricio Ribeiro Martins, representando o governador Carlos Brandão, e o secretário de Integração do Estado de Rondônia, Augusto Leonel, representando o governador Marcos Rocha.

A primeira reunião acontecerá a portas fechadas com o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), para uma apresentação elaborada pelo Grupo de Trabalho dos Secretários de Fazenda. Serão destacados os resultados e negociações que culminaram em minutas de projetos-de-lei regulamentadores da Reforma Tributária, como a Emenda Constitucional nº 132/2023, a serem compartilhados com os governadores do Consórcio.

Às 16h30, no foyer do prédio do BRB, perante a imprensa, as autoridades realizarão o lançamento do Prêmio de Melhores Práticas de Segurança Pública do Consórcio Brasil Central 2024. Esta é uma celebração e reconhecimento das iniciativas que contribuem significativamente para a segurança pública na região. Além disso, será inaugurada a Linha de Crédito para Segurança Pública dos Estados do Consórcio pelo Banco de Brasília – BRB, e será assinado o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Consórcio Brasil Central. Este acordo visa estabelecer uma colaboração em relação à Agenda 2030 da ONU e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O evento será concluído com uma coletiva de imprensa, proporcionando oportunidades para esclarecimentos e insights sobre os assuntos discutidos.

Local: Banco de Brasília. Centro Empresarial CNC – SAUN Quadra 5, Lote C, Térreo