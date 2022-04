Conselho de Ética abre processo contra vereador Gabriel Monteiro

O processo pode levar à cassação do mandato de Monteiro, que também é ex-PM e foi alvo de diversas denúncias, como estupro e assédio sexual

O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro decidiu nesta terça-feira (5) abrir representação disciplinar contra o vereador Gabriel Monteiro (PL). A decisão foi unânime.

Ao todo, sete vereadores votaram. O processo pode levar à cassação do mandato de Monteiro, que também é ex-PM e foi alvo de diversas denúncias, como estupro e assédio sexual.

Em denúncias exibidas pela TV Globo, pessoas que trabalharam com o vereador relataram rotinas de assédio moral, sexual e agressões físicas. Uma mulher, que não se identificou, o acusou de estupro.

Assessores afirmaram que alguns dos vídeos publicados no canal do vereador em redes sociais eram forjados e manipulados.

Gabriel Monteiro nega as acusações. Ele terá direito a se defender no decorrer do processo.