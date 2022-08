Conheça aplicativos para as eleições

Com os aplicativos, os eleitores podem votar sem o título impresso, fazer denúncia de crimes eleitorais e muito mais

A Justiça Eleitoral conta com alguns aplicativos que visam facilitar a vida do eleitor. O mais conhecido deles é o ‘e-Título’, lançado em 2018 e que substitui o tradicional título impresso, mostrando o nº, informações pessoais e também o local de votação.

No ‘e-Título’, também é possível gerar certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, emitir e pagar multas, justificar ausência nas urnas e se inscrever como mesário voluntário, por exemplo.

Já o aplicativo ‘Resultado’ é para quem quer uma maneira simples de acompanhar a puração das eleições em tempo real. É possível ver apenas o do seu local de votação, através da localização, como também de todo o Brasil.

Também desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o aplicativo ‘Boletim na Mão’ serve para leitura de Qrcode contida no final do boletim impresso pela urna de cada seção eleitoral, possibilitando ao eleitor obter e visualizar uma cópi digital dos boletins de urna em seu celular.

O ‘Pardal’ permite o envio de denúncias com indícios de práticas indevidas ou ilegais no âmbito da Justiça Eleitoral. Tais denúncias devem conter informações e evidências que ajudem a Justiça Eleitoral e o Ministério Público no combate a crimes eleitorais.

E para aqueles que serão mesários, é importante fazer o download do aplicativo ‘Mesário’, de capacitação dos membros das mesas receptoras de votos. Por ele, o acesso é rápido e fácil às informações durante o dia de trabalhos eleitorais.