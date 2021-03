Comitiva brasileira sai sem máscara do País, mas usa proteção ao chegar em Israel

Segundo informações do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, a comitiva terá encontros com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu

A comitiva brasileira encabeçada pelo Ministério de Relações Exteriores que viajou para Israel posou para fotografia com rostos sem máscara contra covid-19 antes do embarque. Na chegada ao exterior, porém, todos os membros da comitiva aparecem em nova imagem usando o equipamento de proteção. A mudança de atitude é observada em dois tuítes feitos pelo ministro Ernesto Araújo, que lidera comitiva. No primeiro post, o ministro aparece em uma foto ao lado de outros representantes do governo brasileiro em frente ao avião da FAB (Força Aérea Brasileira), todos sem máscara facial. Na imagem está também o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o filho dele e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o deputado Hélio Lopes (PSL-RJ), amigo da família. Leia também Araújo é advertido por não usar máscara em encontro com chanceler de Israel

Pfizer confirma que governo rejeitou oferta de 70 milhões de doses de vacinas No segundo post, já em território israelense e sem a presença do presidente, Araújo aparece em nova foto da comitiva vestindo máscara, assim como os demais integrantes. Segundo informações do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, a comitiva que integra membros dos ministérios da Economia, Comunicações, e Ciência, Tecnologia e Inovação terá encontros com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e com o ministro de Negócios Estrangeiros, Gabi Ashkenazi, para estabelecer cooperação científica na área da saúde, citando o combate à covid-19 com remédios e vacinas.