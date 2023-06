Com Turismo abalado, Lula se prepara para reunião ministerial

O objetivo da reunião de hoje é que os ministros façam um balanço de suas ações até esse momento, após seis meses de governo

Nesta quinta-feira (15), a partir das 10h, o presidente Lula terá uma reunião ministerial, e a expectativa é de que seja anunciada a saída de Daniela Carneiro, que comanda a pasta do Turismo, e que está balançando no cargo.

Daniela era do União Brasil, mas pediu desfiliação do partido em abril. Desde então, há uma discussão interna: enquanto alguns colegas da sigla defendem o direito da parlamentar em se desfiliar sem que haja uma disputa na Justiça, outra parte quer que ela perca a pasta e que outro nome do União seja indicado.

O nome do deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) é o mais cotado para ocupar o Ministério do Turismo.

O objetivo da reunião de hoje é que os ministros façam um balanço de suas ações até esse momento, após seis meses de governo, e então, começem a planejar o próximo período.

Há um clima de desconfiança, principalmente por parte do União Brasil, de que o Governo Federal deixe de cumprir a promessa de substituição na pasta. Na última reunião entre o presidente e a ministra Daniela, ela disse estar à disposição de Lula para o que ele decidir.,