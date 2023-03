Com poucos apoiadores, Bolsonaro chega à sede do PL

Bolsonaro estava no exterior desde 30 de dezembro de 2022, e não chegou a passar a faixa de Presidente da República para Lula (PT)

Ao voltar para o Brasil após três meses nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em Brasília na manhã desta quinta-feira (30) e foi direto à sede do partido, onde onde se encontrará Michelle, Valdemar Costa Neto (presidente do partido) e Braga Netto (ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice).

A sede do PL fica no Centro Empresarial Brasil 21, localizado na Asa Sul. Durante todo o trajeto, o ex-presidente foi acompanhado por uma escolta policial. No local, poucas foram as pessoas que apareceram de camisas verde e amarelas para ver o capitão. No Aeroporto de Brasília, um grupo entre 100 e 200 pessoas esperava Bolsonaro aos gritos de ‘mito’.

Fotos: Evaristo Sá/ AFP

Na próxima semana, ele assumirá o cargo de presidente de honra do partido, e com isso, um aumento de salário, que passará de R$ 39 mil para R$ 41,6 mil. Jair vai trabalhar junto com a ex-primeira-dama, que recentemente assumiu o comando do PL Mulher e é vista como possível candidata do partido à Presidência no futuro.

Bolsonaro estava no exterior desde 30 de dezembro de 2022, e não chegou a passar a faixa de Presidente da República para seu sucessor, Lula (PT). Para sua chegada a Brasília, um esquema de segurança foi montado. Mesmo assim, um grupo entre 100 e 200 apoiadores do ex-presidente tentou vê-lo no Aeroporto JK.