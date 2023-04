Collor parcela em 60 vezes dívida milionária de IPVA de carros de luxo

A Justiça chegou a determinar o leilão dos carros, mas a empresa propôs pagar a dívida em 10 parcelas, o que não foi feito

Uma empresa que está em nome do ex-presidente Fernando Collor precisou de um novo acordo com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP) para quitar uma dívida milionária de parcelas atrasadas do IPVA de três carros de luxo (Bentley, Lamborghini e Rolls-Royce). A informação foi dada pela Coluna da Mônica Bergamo.

Para conseguir quitar a dívida, que é de mais de R$ 1,5 milhão, foi feita uma renegociação, e o político deverá pagar o valor em 60 parcelas. A primeira, de cerca de R$ 62 mil, já foi paga.

Os carros cujo o IPVA pararam de ser pagos nos últimos anos, estão em nome da empresa Água Branca Participações, que é integrada por Collor e seu filho, Fernando James Braz Collor de Mello.

A Justiça chegou a determinar um leilão dos automóveis, mas ele foi suspenso após a empresa propor pagar a dívida em 10 parcelas, o que não foi feito.

Em 2015, a Lamborghini foi alvo da Operação Lava Jato, e chegou a ser apreendida pela Polícia Federal. Rodrigo Janot, que era o procurador-geral da República, disse que precisava garantir a apreensão de bens adquiridos por meio de supostas práticas criminosas. O veículo foi devolvido ao dono após determinação do STF.