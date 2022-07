CNC: Valdeci Cavalcante não sabe se vai ou se fica

“Não sei se assumirei a presidência da CNC. Tenho oito empresas no Piauí e teria de ir para o Rio para assumir a função, ainda não sei se irei”

O vice-presidente da CNC (Confederação Nacional do Comércio), Francisco Valdeci Cavalcante, afirmou à reportagem que “não sabe” se assumirá a presidência da entidade em substituição a José Roberto Tadros, que teve seu afastamento do cargo pelo Tribunal de Justiça do Amazonas nesta sexta-feira (29).

“Não sei se assumirei a presidência da CNC. Tenho oito empresas no Piauí e teria de ir para o Rio (de Janeiro) para assumir a função e ainda não sei se irei”, disse ao ser procurado pelo Jornal de Brasília.

Valdeci também contou que ainda aguarda ser avisado pela CNC sobre a decisão do TJAM, para que possa decidir sobre a substituição da presidência.

Sobre a informação recente de que teria se afastado administrativamente nos bastidores do presidente, o segundo na linha sucessória afirmou que o possui uma relação de “amizade” com Tadros.

Recentemente, contudo, o Tribunal de Contas da União também proferiu uma decisão desfavorável a Valdeci, que tenta impedir o cumprimento da decisão que rejeitou a prestação de contas do Serviço Social do Comércio do Piauí, durante sua gestão à frente da entidade em 2008.

Decisão TJAM

A decisão da Justiça do Amazonas contra José Roberto Tadros levou em conta a alegação de que o então presidente da confederação teria beneficiado uma empresa ligada à sua família.

Segundo a decisão, além de perder as funções públicas, Tadros também está suspenso de seus direitos políticos e proibidos de contratar o serviço público por 10 anos.