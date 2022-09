CNBB: tentativas de romper ordem institucional põem processo eleitoral em xeque

A diminuição das restrição do uso de armas de fogo foi uma das principais medidas adotadas por Bolsonaro em seu governo

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) afirmou que “há tentativas de ruptura da ordem institucional que buscam colocar em xeque a lisura” do processo e a “conquista irrevogável do voto” durante as eleições deste ano. O alerta foi feito em carta divulgada nesta sexta-feira, 2, e dirigida aos brasileiros, segundo a entidade máxima a Igreja Católica.

O texto destaca ainda a necessidade de se proteger a democracia “por meio de um pacto nacional”. Em seguida, diz que o País “está envolto numa complexa e sistêmica crise”, e menciona a potencialização da violência com a flexibilização da posse e porte de armas que, para a CNBB, “ameaçam o convívio humano harmonioso e pacífico na sociedade”.

A diminuição das restrição do uso de armas de fogo foi uma das principais medidas adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro em seu governo desde 2019 e segue como uma de suas bandeiras de campanha. Ele também questiona com frequência a segurança das urnas e do processo eletrônico de votação, utilizado no Brasil desde 1996, sem nunca ter havido nenhuma comprovação de fraude.

“Conclamamos a sociedade a participar das eleições, escolhendo candidatos que representem projetos comprometidos com o bem comum, a justiça social, a defesa integral da vida, da família”, informa a carta da CNBB, divulgada após uma reunião dos bispos católicos que ocorreu entre o último domingo, 28 de agosto, e esta sexta-feira.

Estadão conteúdo