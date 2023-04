CLDF aprova reestruturação dos cargos comissionados na Defensoria Pública

Para corrigir a situação, foi aprovado pela Câmara Legislativa, nesta terça-feira (4), em primeiro, segundo turno e redação final, o projeto de lei nº 271/2023

Embora possuindo autonomia administrativa e financeira, a Defensoria Pública do Distrito Federal, criada em 2012, ainda observava estrutura administrativa baseada em normas do Poder Executivo, que incluía a gestão dos servidores comissionados. Para corrigir a situação, foi aprovado pela Câmara Legislativa, nesta terça-feira (4), em primeiro, segundo turno e redação final, o projeto de lei nº 271/2023, que regulamenta a estrutura do quadro de comissionados e dispõe sobre a remuneração destes servidores, em atividade na Defensoria.

“Após dez anos de sua criação, evidencia-se a urgência em dispor de forma independente sobre o seu quadro de cargos comissionados, desvinculando-se dos regramentos aplicados ao Executivo distrital, dado que este possui um contexto administrativo e financeiro completamente diferente da Defensoria Pública do Distrito Federal”, evidencia a justificativa do projeto.

Marco Túlio Alencar – Agência CLDF