Ciro Nogueira diz que Eduardo Bolsonaro voltará ao Brasil e sugere tentar Senado ou Presidência

JULIA CHAIB

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS)

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) disse nessa terça-feira (13) ter pedido a Eduardo Bolsonaro (PL-SP), em uma conversa no último final de semana, que retorne ao Brasil para articular uma candidatura nas eleições de 2026. O deputado federal licenciado mora nos Estados Unidos desde março.

“Conversei com ele e pedi para ele voltar. Para ele se candidatar, seja ao Senado ou à Presidência, ele tem que estar lá”, afirmou em entrevista a jornalistas após painel de fórum organizado pelo Lide em Nova York. “Ele disse que topa.”

À Folha o filho 03 de Jair Bolsonaro (PL) reiterou que eles conversaram sobre essas duas possibilidades de candidatura, mas que elas dependem de vários fatores, sendo a principal delas que os EUA apliquem uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Ressaltou, ainda, que não bateu martelo sobra a volta. “Ele tem outra visão, né. Respeito. Mas no meu entendimento eu tenho afazeres ainda aqui nos EUA. Mas pretendo retornar, só não se sabe quando”, disse.

Eduardo está morando nos Estados Unidos desde março, quando se afastou do mandato alegando temer perder o passaporte por ordem de Moraes. Desde então, ele trabalha junto a integrantes do governo Donald Trump para sancionar o magistrado.

Uma das opções é impedir a entrada dele nos Estados Unidos. A outra é além de revogar o visto do ministro e aplicar sanções financeiras que signifiquem o fechamento de contas eventualmente abertas em nome do magistrado no país.

Eduardo e Ciro Nogueira se encontraram no sábado (10) em Nova York numa conversa que também teve a presença do presidente do União Brasil, Antonio Rueda. O deputado licenciado mora no Texas, passou por um evento em Miami na sexta-feira (9) e depois foi a Nova York só para a conversa.

No mesmo dia, Ciro e Rueda se reuniram com o cantor Gusttavo Lima, que ensaiou disputar a Presidência da República. O artista também se reuniu no sábado com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Motta disse à Folha que o cantor quer participar da política brasileira, mas ainda não sabe como. “Mas agora ele está focado na carreira internacional dele”, disse.

Os congressistas estão em Nova York para participar da chamada semana do Brasil, que reúne uma série de eventos paralelos organizados por instituições como Lide, Grupo Esfera, Veja e Valor Econômico.

Entre as autoridades brasileiras nos EUA estão ainda oito governadores, o ex-presidente Michel Temer (MDB) e uma série de deputados e senadores.

Nesta terça, chefes dos Executivos estaduais participaram de um painel no fórum do Lide. Na ocasião, Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, e Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul, reiteraram a pretensão de saírem candidatos à Presidência da República em 2026.

Leite disse que conversará com os pares, mas que cada um adota uma estratégia e que ele decidiu não se amparar nem no apoio de Bolsonaro nem do presidente Lula (PT) para tentar ser uma terceira via no ano que vem.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também está nos EUA, mas não foi ao evento do Lide. Os governos paulista, goiano e fluminense são alguns dos patrocinadores dos eventos que ocorrem na cidade americana.