Ciro Nogueira confirma que Bolsonaro irá a debate da Band no domingo

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, confirmou ao Estadão/Broadcast neste sábado, 27, que o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, participará do debate da Band no domingo, dia 28. Mais cedo, auxiliares próximos ao presidente já haviam dito que ele decidira participar do evento.

Também neste sábado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência da República pelo PT, confirmou em sua conta do Twitter que participará do debate, marcado para domingo às 21h. Havia expectativa de que, com a participação de Lula, Bolsonaro também compareceria ao primeiro debate da campanha presidencial.

Na rede social, Lula escreveu: “nos vemos na Band amanhã, 21 horas” e publicou uma foto com a agenda de domingo e o debate agendado para este horário.

Na sexta-feira, 26, em entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro havia afirmado que deveria ir ao debate e que já “bateu o martelo” sobre o assunto. “Num momento achava que não deveria ir, agora acho que devo”, afirmou à rádio. O chefe do Executivo disse também acreditar que sua estratégia para o debate dará certo, mas que já espera ser “fuzilado” pelos adversários. “Vão atirar em mim o tempo todo”, afirmou.