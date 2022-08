Ciro e Simone trocaram elogios e brincaram sobre agenda conjunta após debate na Band

O levantamento não é representativo da população brasileira e buscou mostrar a percepção de eleitores indecisos

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

Os presidenciáveis Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) tiveram uma conversa amistosa após o encerramento do debate organizado por Folha de S.Paulo, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura no domingo (28). A interação foi marcada por troca de elogios e chacota ao estilo da chamada “terceira via” com os nomes de Jair Bolsonaro (PL) e de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante o encontro reservado, o ex-governador parabenizou sua concorrente pelo desempenho na atração. “Você brilhou”, teria dito Ciro à senadora enquanto segurava seus braços, de acordo com interlocutores que presenciaram a conversa. Em seguida, o candidato do PDT deu um abraço em Tebet.

A animação da emedebista após o confronto com os candidatos ao Palácio do Planalto chamou a atenção de integrantes de sua campanha. Conhecida como uma pessoa mais séria, ela não escondia sua empolgação com o primeiro debate presidencial, chegando a dizer que achou tudo muito divertido.

A senadora do Mato Grosso do Sul afirmou a Ciro que deseja visitar Sobral, cidade natal do ex-governador, durante um giro que fará pelo Nordeste em setembro. Além do Ceará, Pernambuco e Paraíba devem ser incluídos no roteiro.

Ambos, então, brincaram sobre a possibilidade de fazer uma visita conjunta ao município, conhecido por seus índices bem-sucedidos na área educacional. “Vamos falar de educação, menos de Lula e Bolsonaro”, disse a emedebista, em tom de descontração -tanto Tebet quanto Ciro dirigiram ataques aos dois no debate na Band.

Durante a conversa reservada, Ciro Gomes estava acompanhado do presidente do PDT, Carlos Lupi, e de sua esposa, Giselle Bezerra. Simone Tebet, por sua vez, estava ao lado do presidente do MDB, o deputado federal Baleia Rossi (MDB).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como mostrou pesquisa qualitativa realizada pelo Datafolha com eleitores indecisos, Tebet e Ciro foram os mais bem avaliados no primeiro debate presidencial. Quarta colocada na intenção de votos da última pesquisa Datafolha, ela teve o melhor desempenho para a maior parte dos entrevistados.

Ciro Gomes apareceu na sequência no ranking de melhor desempenho, com pouco mais da metade do percentual alcançado pela emedebista. Ele foi seguido por Bolsonaro e Lula, que empataram. Os candidatos Luiz Felipe d’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) foram os últimos a serem mencionados.

A pesquisa qualitativa do Datafolha ouviu 64 pessoas, que foram separadas em três salas virtuais enquanto assistiam ao debate. Elas analisaram a performance dos candidatos nos três blocos e, ao fim, elegeram quem se saiu melhor e pior.

O levantamento não é representativo da população brasileira e buscou mostrar a percepção de eleitores indecisos sobre seu voto ou que pretendem votar em branco ou nulo em outubro.