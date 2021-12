Ciro agradece solidariedade de Lula após operação da PF

“Me considero na obrigação de dar todos os esclarecimentos necessários, em respeito ao povo brasileiro, e o farei”, escreveu

O pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) agradeceu ao ex-presidente Lula (PT) pelo apoio após ele e o irmão, o senador Cid Gomes (PDT), terem sido alvos de uma operação da Polícia Federal (PF).

“Obrigado presidente Lula. O estado policial de Bolsonaro é uma ameaça à democracia e a todos os democratas. Me considero na obrigação de dar todos os esclarecimentos necessários, em respeito ao povo brasileiro, e o farei”, respondeu.

A Polícia Federal (PF) cumpriu 14 mandados de busca e apreensão determinados pela Justiça para investigar possíveis desvios de recursos públicos nas obras do estádio Castelão, no Ceará. Estão entre os alvos Ciro, que é pré-candidato a presidência, e Cid, que é senador, ambos do PDT.

“Quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato a presidente Ciro Gomes, que tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados”, escreveu Lula na mensagem anterior.

Operação

Segundo a PF, as suspeitas são de “fraudes, exigências e pagamentos de propinas a agentes políticos e servidores públicos decorrentes de procedimento de licitação para obras” no estádio, entre os anos de 2010 e 2013.

As investigações começaram ainda em 2017, onde foram identificados indícios de esquema criminoso com pagamentos de propina para que uma empresa ganhasse a licitação para a construção da Arena Castelão.

Estima-se que R$ 11 milhões foram pagos ilegalmente e disfarçadas de doações eleitorais, com notas fiscais fraudulentas. Se comprovado, os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, fraudes em licitações, associação criminosa e corrupção ativa e passiva.