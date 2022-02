Ciro acena para caminhoneiros e promete reverter ‘injustiça’ da categoria

Ciro conversou com caminhoneiros e, ao ser confrontado pela revolta, o presidenciável afirmou se tratar de algo “completamente injusto”

O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PDT), fez um aceno para os caminhoneiros e prometeu reverter o que chamou de injustiça sofrida por esses profissionais, que precisam pagar para dormir nos pátios em alguns postos de abastecimento.

Em entrevista ao podcast “Cuida Cast”, Ciro conversou com caminhoneiros e, ao ser confrontado pelo sentimento de revolta de um motorista frente a essa realidade, o presidenciável afirmou se tratar de algo “completamente injusto”, mas que pode ser solucionado por uma iniciativa do governo federal, que deve “propiciar uma ferramenta da economia brasileira” para assegurar local para dormir e banheiros limpos aos caminhoneiros.

“[É algo] completamente injusto. Agora, de novo: A selvageria do capitalismo é assim. Como é que eu resolvo isso? Eu posso fazer uma agenda pública e eu acho que é justo, sabia? Na minha equipe, já está aqui no meu projeto […] é o seguinte: Grandes pátios nos principais entroncamentos públicos, com banheiro,. sabe? Você [caminheiro] vai pagar o café, vai pagar não sei o que e tal, mas o banheiro limpo é o governo quem dá. Não é dar. Vai propiciar uma ferramenta da economia brasileira, uma condição mínima de dignidade. Isso eu faço logo na primeira levada do governo”, declarou o pedetista.

A classe dos caminhoneiros tem sido alvo de disputa pelos presidenciáveis, sobretudo no cenário atual com a alta dos preços dos combustíveis.

Parte considerável desses profissionais são simpatizantes ao atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), mas, conforme o UOL mostrou, muitos motoristas estão insatisfeitos com as ações tomadas pelo governo federal e devem começar a pressionar para que Bolsonaro se posicione em relação à política de preços da Petrobras.

Chorão, que foi uma das lideranças da greve dos caminhoneiros em 2018, fez uma cobrança ao presidente e defende que ele tenha “coragem” para discutir o fim da política de preços da Petrobras.

Segundo Chorão, ele e líderes de outras entidades terão encontro com os pré-candidatos ao Planalto para conversar sobre a agenda dos caminhoneiros, com o interesse de “proteger a categoria”, e frisou que, do atual governo, eles só ouviram “promessas”.