Cidade berço do Bolsa Família é esquecida pelo Congresso e excluída do Orçamento

Guaribas conseguiu melhorar indicadores sociais, mas continua entre os cem com o menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do Brasil

No sopé da Serra das Confusões, no semiárido piauiense, Guaribas ficou conhecida nacionalmente por apresentar perspectiva de vida nos padrões de países pobres da África. A 660 quilômetros de Teresina, a cidade virou local de testes do programa Fome Zero, que mais tarde daria origem ao Bolsa Família. Ao longo de quase 20 anos, o município conseguiu melhorar indicadores sociais, mas continua entre os cem com o menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) do Brasil. Mesmo assim, seus 4,5 mil moradores – antes eram 4,2 mil – são esquecidos pelo Congresso na divisão de recursos federais.

Ao concentrar os votos num candidato a deputado federal derrotado nas eleições de 2018, Guaribas ficou sem parlamentar para defendê-la na partilha das verbas de Brasília – e terminou prejudicada na distribuição do dinheiro nos últimos quatro anos. Como mostrou o Estadão, o fenômeno dos “desertos políticos” é nacional. Guaribas é uma das 522 cidades penalizadas por concentrarem votos em candidatos não eleitos à Câmara. Nessas cidades vivem 13 milhões de pessoas.

Na mesma região de Guaribas, no sul do Piauí, há outros 17 municípios ignorados no repasse de verbas. A “capital” do Fome Zero e do Bolsa Família é a última no traçado da PI-470, depois da cidade de Caracol. Em Guaribas, as principais ruas foram asfaltadas; outras são pavimentadas com paralelepípedos e todo o restante é de terreno arenoso. As casas são simples e têm reboco; aqui e ali se veem construções de tijolo de barro aparente.

Água

A moradora Raimundinha Correia da Silva Rocha, de 61 anos, lembrou o tempo em que tinha de caminhar quilômetros todos os dias para buscar água, o que tornava a vida “trabalhosa”. A água chegou à torneira da casa dela e o benefício do Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, caiu na conta. Raimundinha disse, porém, que a saúde continua “ruim”. Para buscar atendimento, a família precisa ir a São Raimundo Nonato, a duas horas e meia de distância em estradas precárias.

Nos últimos quatro anos, a prefeitura de Guaribas recebeu 33% a menos de emendas parlamentares de todo tipo por morador, na comparação com a média das cidades pequenas (menos de 10 mil habitantes) do Piauí. Foram apenas R$ 2,6 milhões, desde janeiro de 2019. O município também não recebeu nada do orçamento secreto, mecanismo criado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) que repassou aos parlamentares a decisão sobre onde alocar dinheiro público sem seguir critérios técnicos, o que contraria a Constituição e as leis orçamentárias.

Em 2003, o Estadão esteve em Guaribas. O agricultor Germano Mariano da Silva, à época com 49 anos, foi entrevistado. “Aqui tem muita ‘carenteza’, mas pior que a da fome é a da doença”, disse na ocasião. Em junho passado, a reportagem reencontrou Germano. Os cabelos agora são grisalhos. A maioria dos oito filhos deixou Guaribas. De lá para cá, a cidade ganhou calçamento, energia elétrica, água encanada e internet, mas o problema social persiste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Guaribas avançou com a chegada da água encanada e do calçamento ao centro da cidade, mas ficou nisso. “Na oportunidade que eu fiz a entrevista, tem uns 20 anos, eu falei sobre a água. A ‘Guariba’ era pobre e ‘descoligada’ do Brasil”, relembrou. Na zona rural da cidade, as estradas continuam precárias e o acesso à água encanada é intermitente, quando existe.

O comerciante Alaylldo Dias de Miranda, de 33 anos, disse que os moradores enfrentam problemas de energia, precariedade das estradas e falta de renda. “As estradas municipais, que dão acesso às outras cidades, ainda é (sic) tudo de terra”, afirmou. “Na questão do emprego, a maioria vive da roça. Fora isso, só os aposentados e quem é concursado.”

Derrotados

Os votos de Guaribas na eleição para a Câmara, em 2018, se concentraram nos ex-deputados Paes Landim (PTB) e Heráclito Fortes (União Brasil), que não conseguiram se eleger. Heráclito obteve quase 40% dos votos da cidade. “Nesses municípios todos (do sul do Piauí), eu arrumei algumas verbas de infraestrutura, calçamento. Mas depois o PT e o Ciro (Nogueira, ministro da Casa Civil) vieram para cima de maneira impiedosa”, queixou-se Heráclito. Atualmente, ele vive em São Paulo e não é candidato em outubro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Guaribas é comandada pelo prefeito Joércio Matias de Andrade (MDB), ligado a Heráclito. O vice Joziel Alves (PT) tem na ponta da língua a explicação para a exclusão da cidade do rateio das verbas: os políticos locais são oposição a Ciro Nogueira. “Para os prefeitos que o apoiam ele libera recursos. Ele é o dono da caneta. Para cá é nada”, afirmou Alves.

Líder do Centrão, o ministro ganhou de Bolsonaro o poder inédito de deliberar sobre o orçamento. Assim, João Costa (PI), sua base eleitoral, é a campeã nacional de verbas do orçamento secreto. Procurado, Ciro Nogueira não respondeu.

Crédito

Para os políticos, faz sentido beneficiar prefeituras controladas por aliados, já que é mais provável que os recursos se transformem em votos, avaliou o cientista político Fernando Meireles. “Eleito, o deputado procura em sua base onde tem um prefeito que possa mobilizar votos para ele. Você não tem como estar no município o tempo inteiro, mas tem alguém lá que pode fazer propaganda e dizer: ‘Foi o deputado tal que trouxe o dinheiro para a gente construir essa escola'”, disse Meireles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Ciência Política, a prática é chamada de “credit claiming” – ou “obter os créditos”. A Constituição, porém, exige que a distribuição siga critérios socioeconômicos, não eleitorais.

Estadão Conteúdo