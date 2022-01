CGU multa e proíbe contratação de empresas alvos da Lava Jato por desvios em Angra 3

Segundo o Ministério Público Federal, a empresa foi responsável por escoar o dinheiro da Andrade Gutierrez para agentes públicos

Guilherme Seto

A Controladoria-Geral da União multou duas empresas alvos da Lava Jato em apurações sobre desvios da obra da usina nuclear de Angra 3. Uma das punidas é a Aratec, do ex-presidente da Eletronuclear no governo Lula (PT) Othon Luiz Pinheiro da Silva​. Ela foi multada em R$ 282,3 mil e não poderá ser contratada pelo poder público por dois anos.

A empresa foi acusada de receber valores da empreiteira Andrade Gutierrez em troca do favorecimento pelo presidente da estatal em obras da usina nuclear.

A CGU também aplicou uma multa de R$ 396,2 mil e declarou inidônea a Deutschbras Comercial e Engenharia.

Segundo o Ministério Público Federal, a empresa foi responsável por escoar o dinheiro da Andrade Gutierrez para agentes públicos.

Um dos pagamentos indevidos da empreiteira para a Aratec do Almirante Othon, acusou o MPF, teria sido feito por meio da Deutschbras. As punições foram publicadas no Diário Oficial da União e as empresas ainda podem recorrer.

A CGU enquadrou as empresas em dois artigos da Lei Anticorrupção, de 2013, que falam sobre patrocínio de atos ilícitos e de se valer de pessoa física ou jurídica para ocultar interesses e a identidade dos beneficiários das ações.