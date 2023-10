CEO do Telegram falta a depoimento sobre PL

A delegada Kamila Monteiro Maestri compartilhou as informações com o Supremo Tribunal Federal e pediu nova prorrogação

São Paulo, 16 – O CEO do Telegram, Pavel Durov, não compareceu ao depoimento por videoconferência à Polícia Federal no inquérito que apura a atuação do aplicativo contra o Projeto de Lei das Fake News. O PL estabelece regras e mecanismos de transparência para big techs.

O Telegram informou não ter escritórios fora dos Emirados Árabes, onde mantém sua sede, e prestaria informações por escrito ou por meio de advogados contratados no Brasil. A audiência estava marcada para a última quarta-feira.

A delegada Kamila Monteiro Maestri compartilhou as informações com o Supremo Tribunal Federal e pediu nova prorrogação para concluir a apuração. O Telegram disparou para usuários um manifesto em que chamava a proposta legislativa de “desnecessária” e dizia que ela “concede poderes de censura ao governo”.

Estadão Conteúdo