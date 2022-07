Centro do Rio abriga primeiro palanque de Lula em praça pública sob forte segurança

A Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, abrigou primeiro palanque em praça pública do ex-presidente Lula (PT)

Italo Nogueira

Rio de Janeiro, RJ

A Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, abriga nesta quinta-feira (7) sob forte esquema de segurança o primeiro palanque em praça pública do ex-presidente Lula (PT) desde o lançamento oficial de sua pré-candidatura à Presidência da República.

Uma área de aproximadamente 5.000 metros quadrados foi cercada na praça central da cidade, localizada próximo ao palco montado. O setor tem capacidade para 7.000 pessoas e, para acessá-lo, será feito uma revista manual.

A área isolada ocupa toda a parte frontal do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal.

A expectativa dentro do PT é que 20 mil pessoas assistam ao discurso do ex-presidente. O excedente ficará fora da área de segurança, mais distante da estrutura montada.

A medida faz parte do planejamento da segurança de Lula durante a campanha após uma série de incidentes.

Desde o lançamento de sua pré-candidatura, o ex-presidente tem privilegiado atos em locais com algum controle de acesso, como centro de convenções ou estacionamentos de estádios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Salvador, Lula caminhou na rua na celebração do dia da Independência da Bahia, em 2 de julho, mas discursou no estacionamento do estádio da Fonte Nova.

A segurança do ex-presidente foi reforçada após o protesto de um bolsonarista durante o ato de lançamento das diretrizes do programa de governo da chapa Lula-Alckmin.

Ao todo, três manifestantes driblaram o esquema de segurança e entraram no salão onde ocorria o evento, restrito a convidados.

Não havia detectores de metal na entrada do salão. Os cerca de 150 convidados não foram submetidos à revista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A abordagem do manifestante, que se aproximou Lula e Geraldo Alckmin sem que fosse detido por um segurança, provocou um alerta na cúpula petista.

Após o incidente, a necessidade de novos protocolos de segurança foi discutida com o próprio candidato.

Foi a segunda vez que a estrutura de segurança foi facilmente burlada. A primeira vez aconteceu no casamento do petista, no dia 18 de maio.

Incidentes também têm ocorrido do lado de fora dos locais de eventos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 15 de junho, apoiadores de Lula foram atingidos por um líquido de forte odor lançado por um drone que sobrevoou os arredores do Unitri (Centro Universitário do Triângulo), onde horas depois Lula se reuniria com o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD).

Bolsonaristas têm feito cerco à agenda do ex-presidente. No dia 5 de maio, durante viagem a Campinas, eles cercaram o carro em que o petista deixava um condomínio onde tinha almoçado.

Sempre refratário a esquemas mais ostensivos de segurança, Lula tem sido convencido da necessidade de reforçar sua proteção em eventos públicos e restritos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo petistas, sua segurança pessoal também ganhou reforço.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para os grandes eventos, já há um rígido protocolo. O público é previamente cadastrado pelas delegações de partidos.

Chegando aos estádios e centros de convenções, os participantes são submetidos a detector de metal, passando, em seguida, por uma fila montada segundo ordem alfabética. Identificados, recebem pulseiras de acesso.

Nos locais, é proibido o uso de cartazes cujos cabos podem ferir militantes.

O evento no Rio de Janeiro ocorre em meio à crise na aliança do PT com o PSB no estado. O PT defende que a chapa tenha apenas o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT), como candidato, alegando um acordo prévio sobre o tema.

O deputado federal Alessandro Molon (PSB), porém, reivindica a vaga com apoio da Rede e PSOL, além da própria sigla.

O ato na Cinelândia é o principal foco de tensão, já que Molon e Ceciliano estarão lado a lado e irão discursar –o deputado federal, como presidente do PSB-RJ e o estadual, como pré-candidato ao Senado.