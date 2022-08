Centrais planejam seguir roteiro pró-democracia e preparam novos atos

A ideia, a princípio, é seguir na defesa do processo democrático, sem bandeiras partidárias e candidatos, segundo ele

Joana Cunha

São Paulo, SP

Líder da Central de Movimentos Populares (CMP) e um dos oradores no evento pró-democracia realizado na Faculdade de Direito da USP nesta quinta (11), Raimundo Bonfim disse que as centrais sindicais vão manter a defesa do sistema eleitoral nas prioridades do calendário de manifestações.

A ideia, a princípio, é seguir na defesa do processo democrático, sem bandeiras partidárias e candidatos, segundo ele.

“Temos dois processos em andamento: um eleitoral, que segue seu curso normal, e temos essas mobilizações por causa do avanço do autoritarismo. As manifestações de hoje não têm nada a ver com a questão eleitoral. É a defesa da democracia e por eleições livres”, disse Bonfim.

Segundo ele, as centrais não esperam movimentar grandes multidões nem medir força contra os atos do 7 de Setembro convocados por Bolsonaro. A intenção é organizar uma nova pauta de defesa das eleições no dia 10 de setembro.