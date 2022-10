Celso de Mello diz ser inaceitável fala de Bolsonaro sobre NE e lista filhos ilustres da região

No texto, Mello chama as declarações de Bolsonaro de “reprováveis, preconceituosas e inaceitáveis”

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello divulgou mensagem com repúdio às declarações em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) associa o analfabetismo no Nordeste à votação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na região.

No texto, Mello chama as declarações de Bolsonaro de “reprováveis, preconceituosas e inaceitáveis”, além de caracterizar seu comportamento de “indigno e vergonhoso”. O ex-decano do STF lista na mensagem brasileiros ilustres nascidos no Nordeste.

“Torna-se necessário fazer, para repelir suas insultuosas alegações, breve relação de alguns nomes dos incontáveis nordestinos ilustres que, para honra do Brasil, brilharam na história de nosso país nos diversos setores da atividade humana”, afirma.

*

Confira a relação feita por Mello:

“Josué de Castro, Aloísio Azevedo, Anísio Teixeira, Frei Caneca, José de Alencar, Manuel Bandeira, Nise da Silveira, Irmã Dulce, Paulo Freire, Ariano Suassuna, Augusto dos Anjos, Tobias Barreto, Clovis Beviláqua, Bárbara de Alencar, Deodoro da Fonseca, Epitácio Pessoa, Ruy Barbosa, Pedro de Araújo Lima (Marquês de Olinda) , Visconde de Rio Branco, Condessa de Barral, Jorge Amado , Gonçalves Dias , Cipriano Barata, Matias de Albuquerque , Gilberto Freyre , Pontes de Miranda, Francisco de Paula Batista, Aníbal Bruno, Braz Florentino Henriques de Souza, Luiz Pinto Ferreira, Sílvio Romero, Gilberto Amado, Graça Aranha, Anibal Freire da Fonseca, Laudelino Freire, Francisco de Assis Rosa e Silva , Zacarias de Góis e Vasconcelos, José Higino Duarte Pereira, Franklin Dória, Odylo Costa Filho, Arthur Azevedo, Raimundo Correia, José Américo de Almeida, José Lins do Rego, Rachel de Queiroz, João Maurício Wanderley (Barão de Cotegipe), Freitas Henriques, Nísia Floresta , Cardeal Dom Eugênio Sales, Dom Helder Câmara, Cardeal Dom Joaquim Arcoverde, Manoel de Carvalho Pais de Andrade, Conselheiro João Alfredo, José de Barros Lima, Cruz Cabugá, Henrique Dias, André Vidal de Negreiros, Antonio Felipe Camarão, general José Inácio de Abreu e Lima.”