Castro (31%) e Freixo (26%) lideram disputa ao Governo do Rio, mostra Datafolha

Italo Nogueira

Rio de Janeiro, RJ

O governador Cláudio Castro (PL) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) se mantêm na liderança das intenções de voto para o Governo do Rio de Janeiro, de acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira (1º) pelo Datafolha, a primeira desde o início da propaganda de TV na campanha eleitoral.

Castro tem 31%, e Freixo, 26% da preferência do eleitorado. Os dois estão tecnicamente empatados, já que a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou menos, considerando um nível de confiança de 95%.

Os dois principais candidatos oscilaram positivamente em relação à última pesquisa, realizada há duas semanas. O governador variou cinco pontos percentuais, e o deputado, três. O empate técnico entre os dois se mantém desde a pré-campanha.

A principal mudança em comparação ao último levantamento foi a simulação de segundo turno, na qual Castro aparece à frente de Freixo. O governador subiu seis pontos –no limite da margem de erro– e agora aparece com 44%, enquanto Freixo tem 37%, uma oscilação negativa de dois pontos percentuais.

O crescimento de Castro acompanha a tendência de melhora, desde abril, na avaliação de seu governo. Há cinco meses, a gestão do governador era aprovada por 18% dos eleitores, índice que chegou agora a 31% –alta de seis pontos percentuais em relação há duas semanas– e que mantém forte vínculo com os percentuais do candidato do PL também no primeiro turno neste período.

Com o maior tempo de TV, o governador também foi o que mais aumentou significativamente sua taxa de conhecimento no eleitorado. Ela subiu de 62% para 73%. Castro e Freixo apresentam a mesma taxa de decisão de voto: 68% dos eleitores dos dois candidatos se declararam totalmente decididos.

Na simulação de primeiro turno, os dois líderes seguem distantes do ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), que registrou 7%. Apoiado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), ele também aumentou sua taxa de conhecimento, de 38% para 46%, mas oscilou só dois pontos para cima nas intenções de voto.

O ex-governador Wilson Witzel (PMB) e Cyro Garcia aparecem com 3%, seguidos por Eduardo Serra (PCB), Juliete (UP) e Paulo Ganime (Novo), todos com 2%. Luiz Eugênio (PCO) não atingiu um ponto percentual.

Witzel registrou a candidatura, mas está inelegível devido à punição imposta no processo de impeachment que o afastou definitivamente do cargo em abril de 2021. Ele tenta reverter o impedimento na Justiça.

Declararam voto branco ou nulo 14% dos entrevistados, e 10% afirmaram estar indecisos.

O levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi realizado de terça-feira (30) a quinta (1º) e entrevistou 1.202 eleitores no estado. A pesquisa está registrada no TSE sob o número RJ-06061/2022.

Na pesquisa espontânea, em que não é apresentado nenhum cenário ao eleitor, Castro foi citado por 17% dos entrevistados, e Freixo, por 15%. Neves foi mencionado por 2%, e disseram “atual governador”, 2%.

As taxas de rejeição se mantiveram estáveis, na margem de erro. Mais da metade dos entrevistados (52%) declarou que não votaria de jeito nenhum em Witzel. Freixo tem rejeição de 25%, e Castro, 18%. Depois, aparecem Juliete (15%), Garcia (14%), Serra (13%), Luiz Eugênio (11%), Neves e Ganime, ambos com 10%.

Witzel ainda é o candidato mais conhecido dos eleitores (81%), seguido de Freixo (76%), Castro (73%) e Garcia (53%). A maioria dos eleitores declarou não conhecer Neves (taxa de 46% de conhecimento), Serra (34%), Ganime (15%), Juliete (14%) e Honorato (9%).