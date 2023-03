Caso de supostas joias de Michelle será levado à PF, afirma Flávio Dino

Ministro alertou que o caso pode configurar os crimes de descaminho, peculato e lavagem de dinheiro, “entre outros possíveis delitos”

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou, na noite de ontem (3), que vai levar a denúncia de que o governo Jair Bolsonaro tentou trazer ilegalmente ao Brasil joias avaliadas em R$ 16,5 milhões, em outubro de 2021. Os itens seriam para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro, segundo revelou o jornal O Estado de S.Paulo.

Dino assegurou que levará um ofício à Polícia Federal na segunda-feira (6) para que o caso seja investigado. O ministro alertou ainda que a tentativa pode configurar os crimes de descaminho, peculato e lavagem de dinheiro, “entre outros possíveis delitos”.

“Fatos relativos a joias, que podem configurar os crimes de descaminho, peculato e lavagem de dinheiro, entre outros possíveis delitos, serão levados ao conhecimento oficial da Polícia Federal para providências legais. Ofício seguirá na segunda-feira”, escreveu Dino no Twitter.

O caso

Segundo o Estado de S.Paulo, a Receita Federal encontrou, no aeroporto de Guarulhos-SP, em outubro de 2021, um conjunto de joias avaliado em 16,5 milhões de reais na mochila do militar Marcos André dos Santos Soeiro, que assessorava o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Bento teria tentado usar do seu cargo para liberar os diamantes, e câmeras de segurança teriam flagrado a ação. A Receita, no entanto, não cedeu e reteve os itens.

Ainda de acordo com o Estadão, o então presidente Jair Bolsonaro chegou a enviar um ofício, no dia 28 de dezembro, para que as joias fossem devolvidas, sem sucesso.