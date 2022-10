Carta de nipo-brasileiros em apoio a Lula ultrapassa 2.000 assinaturas

O manifesto afirma que Jair Bolsonaro (PL) “não honra a democracia brasileira, comprometendo o presente e o futuro da nação”

Mônica Bergamo

São paulo, SP

A comunidade nipo-brasileira lançou nesta quarta-feira (19) uma carta aberta em apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições deste ano. O documento já soma 2.300 assinaturas.

O manifesto afirma que Jair Bolsonaro (PL) “não honra a democracia brasileira, comprometendo o presente e o futuro da nação” e “vulnerabiliza as minorias”. E segue: “Os valores e princípios éticos, que herdamos de nossos antepassados, não condizem com a postura ameaçadora à democracia brasileira do atual presidente da República”.

Entre os signatários estão o arquiteto Rodrigo Ohtake, a atriz Ana Hikari, o ex-secretário de Administração Penitenciária de São Paulo Nagashi Furukawa, a cineasta Olga Futemma, a assistente social Wilma Kiyoko Vieira da Motta, viúva do ex-ministro das Comunicações Sérgio Motta, e o ex-presidente do Instituto Lula Paulo Okamotto.

Antes de ser aberta para colher assinaturas online, a carta foi apoiada por 600 pessoas da comunidade nipo-brasileira de todo o país. Segundo um dos articuladores do movimento, o texto teve que ser reescrito 20 vezes para para que os autores chegassem a um ponto de acordo sobre o tom.

O manifesto, porém, causou uma espécie de “contra-ataque” por parte da comunidade de descendência japonesa. Os vereadores de São Paulo Aurélio Nomura (PSDB) e George Hato (MDB), além do ex-deputado federal Walter Ihoshi, fizeram uma carta em apoio a Bolsonaro, criticando o manifesto.

“Em respeito a nós mesmos e aos nossos antepassados não podemos compactuar com um candidato que liderou um grupo que fez o maior desvio de dinheiro público de todos os tempos, promoveu uma verdadeira pilhagem nos cofres da Petrobras, […] e agora tenta voltar ao poder”, afirma o documento.

Segundo eles, a candidatura do petista é “uma afronta aos brasileiros e um escárnio para todos nós, pessoas de bem”.