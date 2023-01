Carlos critica pedido de prisão contra Bolsonaro: “Tentaram matá-lo e agora querem prendê-lo”

O filho de Bolsonaro fez uma publicação no Twitter com a foto do pai no hospital e lembrou a facada que o pai sofreu de Adélio Bispo, ex-filiado à sigla

Nesta segunda-feira (2), o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) desaprovou o pedido de prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), protocolado pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSol).

O filho de Bolsonaro fez uma publicação no Twitter com a foto do pai no hospital e lembrou a facada que o pai sofreu de Adélio Bispo, ex-filiado à sigla. “Ontem antigo partidário do PSol tentou assassinar Jair Bolsonaro, hoje o Partido Socialismo e Liberdade, braço do PT, quer prendê-lo!”, afirmou.

Ontem antigo partidário do PSOL tentou assassinar @jairbolsonaro , hoje o Partido Socialismo e Liberdade, braço do PT, quer prendê-lo! É tudo coincidência! pic.twitter.com/H4y0P6trsn — Carlos Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@CarlosBolsonaro) January 2, 2023

Em defesa, o PSol explicou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que na condição de ex-presidente, Bolsonaro perde a imunidade penal temporária e a prerrogativa de foro.

Com o objetivo de apreender provas e “evitar qualquer tipo de destruição ou ocultamento”, o partido também pede a quebra de sigilo telefônico e telemática.

De acordo com a ação, durante todo o seu período a frente do Executivo, Bolsonaro “enalteceu a ditadura militar, defendeu abertamente golpe de Estado e divulgou fake news sobre fraude eleitoral”.

O presidente nacional do PSol, Juliano Medeiros disse que Bolsonaro cometeu crimes em série durante seu governo. “Chamá-lo de genocida não é exagero. Infelizmente as instituições não agiram a tempo e tivemos de esperar até as eleições. Mas não aceitaremos nenhum dia de impunidade. Anistia nem pensar! Queremos Bolsonaro na cadeia”, afirmou.