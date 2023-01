Carlos Bolsonaro ataca Mourão após pronunciamento: “Um bosta”

A reação vem após Mourão declarar, resumidamente, que a ausência de liderança nos últimos tempos criou no Brasil um clima de caos e jogou a população contra as Forças Armadas

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) atacou o agora ex-vice-presidente Hamilton Mourão após pronunciamento em rede nacional na noite deste sábado (31). Mourão cutucou o presidente Jair Bolsonaro em sua fala, o que gerou a revolta do filho Carlos.

“Nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um bosta”, declarou Carlos, no Twitter.

A reação vem após Mourão declarar que a ausência de liderança nos últimos tempos criou no Brasil um clima de caos e jogou a população contra as Forças Armadas. “Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e, deletério criassem um clima de caos e desagregação social e de forma irresponsável deixasse que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta. A alternância do poder é saudável e deve ser preservada”, disse o ex-vice-presidente.

A fala remete ao silêncio de Bolsonaro após a derrota nas eleições. Depois do dia 30 de outubro, data em que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente, milhares de bolsonaristas se aglomeraram em quartéis-generais do Exército espalhados pelo país, mas Jair não se manifestou com os apoiadores. A primeira fala pública pós-eleições foi na última sexta (30), em live no Facebook.

Após a live, Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos e deixou com Mourão a missão do pronunciamento de fim de ano. O ex-presidente também não estará presente hoje (1º) na posse presidencial e na tradicional passagem de faixa entre presidentes.

Mourão deixa o governo e assume a cadeira de senador pelo Rio Grande do Sul.