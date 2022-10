Candidatos no 2° turno podem retomar campanha na rua às 17h desta segunda

Está autorizado já nesta segunda, por exemplo, o uso de alto-falantes e amplificadores de som, bem como realizar comícios

As candidatas e os candidatos que passaram para o segundo turno das eleições gerais, em 30 de outubro, poderão retomar diversos atos de campanha em espaços públicos a partir das 17h desta segunda-feira (3), quando se completam 24 horas do fechamento das urnas no primeiro turno.

Está autorizado já nesta segunda, por exemplo, o uso de alto-falantes e amplificadores de som, bem como realizar comícios, fazer caminhadas, carreatas ou passeatas, publicar anúncios em jornais (impresso ou internet) e distribuir material gráfico.

A regra consta na resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que trata da propaganda eleitoral e vale para todos os 24 candidatos a governador de 12 estados (lista abaixo) que disputarão segundo turno.

Os dois candidatos que seguem na corrida presidencial -o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição- também já podem retomar os atos de campanha.

Em Pernambuco, os eleitores elegerão pela primeira vez na história uma mulher como governadora -Marília Arraes (Solidariedade) ou Raquel Lyra (PSDB). Em 2019, Luciana Santos se tornou a primeira mulher a governar o estado, mas fora eleita como vice.

Confira abaixo a lista de candidatos aos governos estaduais que disputam o segundo turno:

– Alagoas – Paulo Dantas (MDB) x Rodrigo Cunha (União)

– Amazonas – Wilson Lima (União) x Eduardo Braga (MDB)

– Bahia – Jerônimo Rodrigues (PT) x ACM Neto (União)

– Espírito Santo – Renato Casagrande (PSB) x Marato (PL)

– Mato Grosso do Sul – Capitão Contar (PRTB) x Eduardo Riedel (PSDB)

– Paraíba – João Azevêdo (PSB) x Pedro Cunha Lima (PSDB)

– Pernambuco – Marília Arraes (Solidariedade) x Raquel Lyra (PSDB)

– Rio Grande do Sul – Onyx Lorenzoni (PL) x Eduardo Leite (PSDB)

– Rondônia – Coronel Marcos Rocha (União) x Marcos Rogerio (PL)

– Santa Catarina – Jorginho Mello (PL) x Décio Lima (PT)

– Sergipe – Rogério Carvalho (PT) x Fábio (PSD)

– São Paulo – Tarcísio de Freitas (Republicanos) x Fernando Haddad (PT)