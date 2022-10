Eleita, Rosangela Moro deve mais de R$ 500 mil a fornecedores de campanha

Produtos de uma gráfica com conteúdo eleitoral, foram entregues e não recebeu o pagamento de uma parcela de R$ 249 mil até o momento

A deputada federal eleita Rosangela Moro (União Brasil-SP), esposa do ex-ministro da Justiça e senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR), deve mais de R$ 500 mil em materiais de campanha e serviços a fornecedores.

Em um dos casos, produtos de uma gráfica com conteúdo eleitoral de Rosangela, como santinhos, adesivos e camisetas, foram entregues pela empresa contratada — que não recebeu o pagamento de uma parcela de R$ 249 mil da campanha da advogada até o momento.

O empresário Roberto Monzani, dono da gráfica que forneceu o material, disse que a campanha pagou metade da nota já com atraso. Ele não foi contatado pela equipe da advogada após sua vitória.

A estimativa total dos valores devidos variam entre R$ 500 mil e R$ 600 mil, segundo confirmou à reportagem o coordenador da campanha de Rosangela, Guto Ferreira, após publicação de matéria sobre a dívida pelo colunista Guilherme Amado, do site Metrópoles.

Guto Ferreira afirmou que, embora tenha tratado do manejo dos materiais com os fornecedores, não teve acesso às transações e contratos firmados ou aditivados durante a campanha. “Tudo está sendo verificado. Há a expectativa de que paguem todos os fornecedores atrasados ainda essa semana”, declarou.

O prazo final do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para o pagamento aos fornecedores dos candidatos era o dia 30 de setembro, sexta-feira passada.

Rosangela foi eleita para seu primeiro mandato com 217 mil votos em São Paulo, com forte associação de sua imagem à figura do marido e à Operação Lava Jato.