Campanha de Ciro já gastou cerca de R$ 800 mil com viagens de jatinho

Opção se dá pela flexibilidade de horários para atender à intensa agenda do pedetista; nesta segunda, candidato lançará crowdfunding para ajudar a financiar sua campanha

A campanha de Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência da República, já gastou R$ 800 mil com viagens do jatinho contratado para levar o presidenciável em suas agendas pelo país.

A expectativa é que o gasto final seja de quatro ou cinco vezes esse valor —em torno de R$ 4 milhões—, de acordo com aliados do pedetista.

A opção pelo jatinho se dá pela flexibilidade de horários para viagens, algo que não ocorreria se Ciro tivesse que conciliar suas agendas com os voos comerciais.

Neste final de semana, por exemplo, o pedetista teve compromissos de campanha no Rio de Janeiro no sábado e, à noite, seguiu para Fortaleza (CE). No domingo, após agenda na capital cearense, iria para São Paulo, onde tem encontro com empresários nesta segunda-feira (22).

Ciro também lança nesta segunda-feira um crowdfunding para ajudar a financiar sua campanha. A vaquinha será divulgada no site e nas redes sociais do presidenciável. Ciro deve receber entre R$ 30 milhões e R$ 35 milhões do fundo eleitoral do PDT —o partido receberá R$ 251,6 milhões.