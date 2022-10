Campanha de Bolsonaro atua para conter danos após vídeo sobre venezuelanas

Em 10 de abril de 2021, um sábado, Bolsonaro fez um passeio por São Sebastião e entrou numa casa em que viviam mulheres venezuelanas

Marianna Holanda

Brasília, DF

A campanha de Jair Bolsonaro (PL) iniciou uma operação de contenção de danos após a viralização de vídeo em que o presidente usa a expressão “pintou um clima” para falar sobre adolescentes venezuelanas.

A principal linha de defesa adotada desde sábado (15) é afirmar que a fala foi tirada de contexto por rivais. Aliados também dizem que Bolsonaro tem o costume de dizer “pintou um clima” em diversas situações.

A declaração do presidente foi dada ao podcast Paparazzo Rubro-Negro na sexta-feira (14). “Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas; de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade”, disse o presidente durante a entrevista.

“Pintou um clima, voltei, ‘posso entrar na tua casa?’ Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, [num] sábado de manhã, se arrumando –todas venezuelanas. Meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando num sábado para quê? Ganhar a vida. Quer isso para a tua filha? E como chegou a este ponto? Escolhas erradas.”

No dia seguinte, o trecho passou a ser amplamente explorado por críticos do presidente, que o associaram à pedofilia. A campanha do presidente avalia que a decisão do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, de determinar a retirada do vídeo do ar e impedir que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o reproduza na propaganda eleitoral representou uma vitória importante.

A decisão foi, inclusive, explorada por Bolsonaro no debate promovido neste domingo (16). “O seu programa –influenciado por Gleisi Hoffmann [presidente do PT]– me acusou de pedofilia, tentando me atingir naquilo que tenho mais de sagrado, a defesa da família brasileira e das crianças”, disse o candidato à reeleição no evento, sem ter sido questionado sobre o tema. “Ato contínuo, o que aconteceu no dia de hoje? O senhor Alexandre de Moraes dá uma sentença contrária a essas fake news, a essas mentiras”.

Mais cedo, ao chegar ao local onde o debate foi realizado, Bolsonaro disse que a decisão de Moraes botou um ponto final no tema. “Vocês me acompanharam, as últimas 24 horas foram as mais terríveis da minha vida. Uma acusação infame e sórdida de pedofilia, potencializada pela senhora Gleisi Hoffmann.”

Considerado um inimigo por Bolsonaro, o presidente do TSE foi elogiado por aliados do Planalto devido aos termos duros da decisão. Ainda assim, o tema gerou preocupação entre estrategistas da campanha.

Uma das reações estudadas é que Bolsonaro inclua em suas viagens uma passagem na fronteira do Brasil com a Venezuela, em Roraima, como forma de demonstrar solidariedade aos refugiados do país vizinho.

Em outra frente, a campanha do presidente também pagou ao menos R$ 166 mil para impulsionar, no Google, anúncios de links que dizem que o presidente não é pedófilo. De acordo com aliados, a ideia era conter eventuais prejuízos na internet, ambiente no qual o vídeo de Bolsonaro circulou amplamente.

Os termos utilizados por Bolsonaro no podcast ficaram entre os mais comentados em redes sociais no fim de semana, e a expressão “Bolsonaro pedófilo” chegou a ser a mais popular no Twitter no sábado.

Outro reflexo de como o tema mobilizou a campanha foi a tentativa da primeira-dama Michelle Bolsonaro e da senadora eleita Damares Alves de se encontrarem com as venezuelanas citadas na entrevista.

Seguranças do Planalto chegaram a se deslocar para São Sebastião, na periferia do Distrito Federal, mas a visita não ocorreu após a família venezuelana avisar uma ONG que temia a grande repercussão do caso.

Em 10 de abril de 2021, um sábado, Bolsonaro fez um passeio por São Sebastião e entrou numa casa em que viviam mulheres venezuelanas que fugiram da crise político-econômica no país vizinho. Na ocasião, ele fez uma live na qual criticou as medidas sanitárias então adotadas por governadores contra a Covid.

Não há referências a exploração sexual na transmissão do presidente à época. As cidadãs venezuelanas apresentaram pleitos como a regularização de documentos e a reabertura da fronteira terrestre.

Na entrevista que originou as críticas a Bolsonaro, o objetivo do presidente era reforçar o mote de um suposto risco de o Brasil “virar uma Venezuela” caso Lula vença o segundo turno do pleito presidencial.

A fala do mandatário também foi criticada por sugerir que ele não tomou providências diante de uma situação de exploração sexual de menores. Ainda que a campanha admita a repercussão negativa do caso, o episódio não é visto como definidor na disputa pelo Planalto, segundo o entorno do mandatário.

Pouco depois de 0h de domingo (16), o presidente iniciou uma live em suas redes sociais, durante a qual acusou o PT de distorcer o que ele disse sobre o encontro com as adolescentes. “O PT está tentando me desqualificar, distorcer, como se eu fosse uma pessoa que entrasse naquela casa com outros interesses.”