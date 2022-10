Bolsonaro fala sobre possível atentado a Tarcísio

Buscando a reeleição, Bolsonaro disse que não sabe se foi uma ação contra o candidato Tarcísio, e que tudo deverá ser investigado

No final da manhã desta segunda-feira (17), a visita de Tarcísio de Freitas a um Polo Universitário em Paraisópolis, São Paulo, foi interrompida por um tiroreio. O candidato ao governo de SP informou, por meio de uma rede social, que estava bem e não foi ferido.

A investigação para saber se o tiroteio realmente teve relação com a visita do candidato ao local já está em andamento.

Sobre o caso, Bolsonaro – que apoia Tarcísio – disse que recebeu um telefonema do candidato e também já viu algumas imagens do ocorrido. “Tudo ainda é preliminar. Não sabemos se foi uma ação contra a equipe dele, se foi algo isolado, se algum conflito já estava rolando na região… então seria prematuro eu afirmar algo agora”, começou o presidente.

Buscando a reeleição, Bolsonaro lembrou que na sexta-feira (14), um homem atirou contra o muro de uma igreja evangélica de Fortaleza que receberia um evento de campanha com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e a senadora eleita, Damares Alves. Segundo o político, um homem foi detido e confessou ser do Comando Vermelho, mas a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará disse que ele se identificou como vigilante e que não tinha nenhum antecedente criminal.

“Esse evento, sendo ou não contra o Tarcísio, é um sinal de que ele deve se preocupar mais com a segurança”, finalizou Bolsonaro.