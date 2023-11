Câmara prorroga incentivos a Sudam e Sudene

Os parlamentares, no entanto, deixaram de fora a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco)

A Câmara aprovou na noite de quarta-feira projeto de lei que prorroga até 2028 os incentivos fiscais nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

Os parlamentares, no entanto, deixaram de fora a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) da lista de beneficiários, medida que havia sido aprovada pelo Senado. O texto vai a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O relator da proposta na Câmara, deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE), defendeu a retirada da Sudeco com o argumento de que a proposta não previa estimativa de impacto orçamentário e financeiro, tampouco uma compensação de receita.

Estadão Conteúdo