Câmara fecha acordo para relatoria de MPs após impasse

Boulos será designado relator de um projeto de lei do governo que cria o Programa de Aquisição de Alimentos

Cézar Feitoza e Victoria Azevedo

As lideranças da Câmara definiram nesta quinta-feira (13) os parlamentares que irão relatar as MPs (medidas provisórias) que recriam o Minha Casa, Minha Vida e o Bolsa Família, em uma derrota para o líder do PSOL, Guilherme Boulos (SP).

Sem acordo, o deputado havia sido designado para relatar a MP do Minha Casa, Minha Vida na última terça-feira (11) –o que irritou parlamentares da União Brasil, que afirmavam que havia um entendimento na Casa para que o relator fosse um deputado do partido.

Diante do impasse, Boulos abriu mão de relatar o projeto. Em contrapartida, ele será o vice-presidente da comissão mista que analisará o texto e será designado relator de um projeto de lei do governo que cria o Programa de Aquisição de Alimentos.

“Nós temos tido nos últimos meses impasse no estabelecimento das comissões e, finalmente, se chegou a um acordo que destravou [a tramitação das MPs]. O nosso entendimento é que não se podia andar para trás para que as comissões sejam estabelecidas e funcionem na semana que vem”, disse Boulos, após reunião de líderes na residência oficial da Presidência da Câmara.

“Houve um problema de mal-entendido de informações. Para viabilizar o entendimento para que a comissão ande, houve acordo e eu não serei relator do Minha Casa, Minha Vida”, completou.

O líder da União Brasil, Elmar Nascimento (BA), confirmou que o relator será o deputado Fernando Marangoni (União Brasil-SP). “É claro e compreensível que eu defenda os interesses do meu partido. Peço desculpa se em algum momento eu extrapolei na defesa desses entendimentos”, disse Nascimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na tarde de quarta-feira (12), o líder da União Brasil elevou o tom contra Boulos, dizendo esperar que ele renunciasse da posição. À imprensa Nascimento afirmou que o líder sem-teto agiu de “má-fé” e não descartou acionar o Conselho de Ética.

“Isso nunca aconteceu no Parlamento. Tem uma decisão do colégio de líderes e eu vou lá ao presidente de uma comissão mista, um senador, e dizer que fui escolhido para me locupletar disso? Não pode, absoluta má-fé. Acho que ele deveria renunciar, era o mais correto a fazer.”

Aliados do psolista alegavam, no entanto, que já havia um acordo anterior, firmado com o Executivo ainda na transição de governo, de que Boulos seria o relator da MP, justamente pela proximidade do parlamentar com o tema –ele é coordenador nacional do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto).

O último impasse relacionado às MPs também foi solucionado nesta quinta. O PT terá a relatoria da medida provisória que promove alterações no Bolsa Família, e o deputado Dr. Francisco (PI) foi designado para a função.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a reunião, o líder do governo na Casa, deputado José Guimarães (PT-CE), ainda afirmou que o Planalto enviará “a qualquer momento” os projetos de lei que foram definidos no acordo entre Câmara, Senado e governo.

São eles os textos das MPs que não serão analisados pelo rito tradicional do Congresso, diante do impasse entre as presidências das duas Casas de como deve ser a tramitação das medidas provisórias após o arrefecimento da pandemia de Covid.

A reportagem ainda apurou que, durante a reunião desta quinta, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) fez duras críticas aos últimos casos de falta de decoro de parlamentares.

Segundo relatos, ele citou o caso do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que fez discurso transfóbico, de peruca, no plenário da Casa, e a atuação dos parlamentares nas duas audiências com o ministro da Justiça, Flávio Dino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Deputados que participaram da reunião afirmaram que Lira se comprometeu com a instalação do Conselho de Ética em breve. Ainda não há definição de quem será o presidente do colegiado responsável por analisar representações contra parlamentares por quebra de decoro.