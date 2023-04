Lira diz que ‘blocão’ não é criação dele: ‘Foi por disputa de espaços’

Bloco citado por Lira foi criado ontem e tem 173 deputados. Com essa quantidade, o grupo se tornou a maior força dentro da Câmara

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou em entrevista à GloboNews que o bloco criado ontem com mais de 170 deputados não foi uma criação dele.

Lira afirmou que o bloco foi criado por “disputa de espaços internos” na Casa. “Eu fico me divertindo com as narrativas. Esse bloco que foi criado não é para fazer oposição ao governo, não é para fazer chantagem ao governo.”

Para ele, se o objetivo do bloco for lançar um candidato a presidente, isso não é “sábio”. “O nome que for lançado agora está morto com dois meses. Não é sábio fazer isso porque vai fritar nomes importantes no cenário político nacional.”

Bloco citado por Lira foi criado ontem e tem 173 deputados, segundo o jornal Folha de S. Paulo. Com essa quantidade de parlamentares, o grupo se tornou a maior força dentro da Câmara.

O novo bloco reúne União Brasil, PP, PDT, PSB, PSDB, Avante, Cidadania, Solidariedade e Patriota. Ele foi uma reação a um racha do Centrão, que se desmembrou e criou um bloco menor de 142 deputados no final do mês passado.