Caiado responde Ibaneis: “A polícia é nosso orgulho”

O governador do Estado do Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), respondeu a crítica feita nesta manhã (16) pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sobre as buscas do suspeito de assassinar uma família no Incra 9, Lázaro Barbosa Sousa.

Que Ibaneis não se atreva a desrespeitar policiais goianos, os melhores do País, novamente. Não admito. Se ele trata policiais do DF com grosseria, minha solidariedade a eles. Em Goiás a polícia é nosso orgulho. Trabalha sério para prender o facínora sem produzir mais vítimas. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) June 16, 2021

Mais cedo, Ibaneis havia declarado que Lázaro estava fazendo as polícias “quase que de bobas.” “A caçada ao Lázaro nos impressiona. São quase 300 homens das polícias do DF e Goiás que estão atrás desse marginal e não conseguiram ainda localizá-lo, espero que aconteça o mais rápido possível para darmos a punição devida”, afirmou.

“Ele vem causando mal e fazendo as polícias do DF e Goiás quase que de bobas. Tá passando da hora dele ser preso e cumprir sua pena na papuda durante muitos anos”, continuou Ibaneis Rocha.