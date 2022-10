Caiado desafia Bivar e diz que maioria do União Brasil apoia Bolsonaro

Bolsonaro declarou a jornalistas que sempre teve simpatia por ACM Neto e que a decisão de apoiar ou não a candidatura

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), desafiou nesta quinta-feira (6) o presidente do partido, Luciano Bivar, e afirmou que a maioria da agremiação (entre deputados federais e senadores) decidiu apoiar a candidatura à reeleição do chefe do Executivo federal.

Na quarta (6), Bivar havia emitido comunicado por meio do qual liberava os correligionários para livre escolha no segundo turno -Bolsonaro enfrenta nas urnas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Nesta quinta, após almoçar com o presidente no Palácio da Alvorada, em Brasília, Caiado tentou falar em nome do partido e declarou apoio da maioria a Bolsonaro. Segundo ele, foi feita uma consulta informal entre os correligionários. Não houve uma decisão oficial do Diretório Nacional nesse sentido.

Um dos políticos que estão na mira de Bolsonaro para a aliança no segundo turno é ACM Neto (UB), que disputará o segundo turno pelo governo da Bahia.

Bolsonaro declarou a jornalistas que sempre teve simpatia por ACM Neto e que a decisão de apoiar ou não a candidatura à reeleição está nas mãos dele.