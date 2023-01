Cadeiras desocupadas por ministros de Lula liberam espaço para sindicalistas na Câmara

Movimento sindical, que teve mau desempenho nas eleições, retoma duas vagas na Casa

JOANA CUNHA

Depois do fracasso de importantes lideranças sindicais nas urnas em outubro, que não elegeram nomes como Antonio Neto (PDT), Paulinho da Força (Solidariedade) e Vicentinho (PT), o movimento sindical contabiliza novas vitórias na prorrogação.

As derrotas chamaram a atenção de empresários atentos à discussão das mudanças na reforma trabalhista, mas a cena vai se mexer um pouco. Com a posse dos novos ministros de Lula, sindicalistas que não conseguiram se eleger e ficaram como suplentes vão ocupar as vagas de deputados reeleitos da federação formada entre PT, PV e PC do B que foram chamados para chefiar os ministérios.

Após a saída de Alexandre Padilha, Paulo Teixeira e Luiz Marinho para suas respectivas pastas, duas das três novas vagas serão ocupadas por sindicalistas.

No rearranjo, os novos ocupantes das cadeiras da Câmara serão Alfredinho (PT-SP), ex-vereador de São Paulo que começou no sindicato dos metalúrgicos nos anos 1980 e foi um dos fundadores da CUT (Central Única dos Trabalhadores) e do PT, e Vicentinho (PT-SP), ex-presidente nacional da CUT.

O terceiro substituto é Orlando Silva (PC do B-SP), ex-vereador de São Paulo e ex-ministro do Esporte.