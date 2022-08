Brasil tem mais de 10,4 mil candidatos a deputado federal; veja lista

Região com o maior número de candidatos é a Sudeste com 3.877

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. Do total, 10.456 disputam uma das 513 vagas de deputado federal. A região com o maior número de candidatos é a Sudeste com 3.877. Em segundo lugar, aparece o Nordeste, com 2.939, seguido da Região Sul, com 1.478, Norte, com 1.251 e do Centro-Oeste, com 911.

Segundo dados do TSE atualizados até a última quarta-feira (24), foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a Vice-Presidência; 223 para governador, 236 para senador, 10.456 para deputado federal, 16.507 para deputado estadual e 592 para deputado distrital.

A campanha começou no dia 16 e vai até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno. Pela legislação eleitoral, os candidatos estão autorizados a fazer caminhadas, carreatas com carro de som e a distribuir material de campanha até as 22h.

Confira a lista completa dos candidatos a deputados federais:

Norte

No Norte do país, 1.251 pessoas disputam uma vaga de deputado federal. O Pará é o estado com o maior número de candidatos da região: 313, que disputam 17 vagas. Na sequência vem o Amazonas com 166 candidatos disputando oito vagas. Na sequência, estão Roraima (164 para oito vagas), Rondônia (163 para oito vagas), Tocantins (159 para oito vagas), Amapá (148 para oito vagas) e Acre (138 para oito vagas).

Pará

Tocantins

Nordeste

No Nordeste do país, 2.939 pessoas disputam uma vaga de deputado federal nos nove estados. A Bahia é o estado com o maior número de candidatos da região: 763 para 39 vagas. Em segundo lugar, com o maior número de candidatos, está Pernambuco, com 464 para 25 vagas. Na sequência vem o Ceará, com 410 candidatos para 22 vagas e o Maranhão, com 360 para 18 vagas. Na Paraíba, são 242 pessoas na disputa de 12 vagas. Os estados com o menor número de candidatos são Rio Grande do Norte (184 para oito vagas), Alagoas (178 para nove vagas), Piauí (173 para dez vagas) e Sergipe (165 para oito vagas).

Centro-Oeste

No Centro-Oeste do país, 911 pessoas disputam uma vaga de deputado federal nos quatro estados. Goiás é o estado com o maior número de candidatos da região: 385 para 17 vagas. Em segundo lugar, com o maior número de candidatos, está o Distrito Federal, com 206 para oito vagas. Em último estão, empatados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ambos com 160 pessoas pleiteando uma das oito vagas de deputado federal em cada estado.

Sudeste

No Sudeste, 3.877 pessoas disputam uma vaga de deputado federal nos quatro estados. São Paulo é o estado com o maior número de candidatos da região: 1.522 para 70 vagas. Em segundo lugar, está Minas Gerais, com 1.092 para 53 vagas, seguido de Rio de Janeiro, com 1.068 para 46 vagas, e Espírito Santo, com 195 para dez vagas.

Sul

No Sul, 1.478 pessoas disputam uma vaga de deputado federal nos três estados. Paraná lidera a lista com 631, para 30 vagas. Em segundo lugar, está o Rio Grande do Sul, com 540 para 31 vagas e, em último, Santa Catarina, com 307 para 16 vagas.

Com informações da Agência Brasil